Алгоритм разветвления. Составить алгоритм, который проверяет, делится ли на три целое число, введенное с клавиатуры (возможно использование оператора mod – остаток от деления двух чисел).

Экономика

Алгоритм разветвления. Составить алгоритм, который проверяет, делится ли на три целое число, введенное с клавиатуры (возможно использование оператора mod – остаток от деления двух чисел).

Автор: Гость