Алгоритм разветвления. Составить алгоритм, который проверяет, делится ли на три целое число, введенное с клавиатуры (возможно использование оператора mod – остаток от деления двух чисел).

Экономика
Алгоритм разветвления. Составить алгоритм, который проверяет, делится ли на три целое число, введенное с клавиатуры (возможно использование оператора mod – остаток от деления двух чисел).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(если сумма цифр числа делится на 3, то число делится на 3 нацело) var a, s: integer; begin s:=0; writeln ('Введите число'); while a<> 0 do begin a:= a mod 10   S:=s+a; end; if S mod 3 = 0 then writeln ('делится') else writeln ('не делится'); end.
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