Алгоритм разветвления. Составить алгоритм, который проверяет, делится ли на три целое число, введенное с клавиатуры (возможно использование оператора mod – остаток от деления двух чисел).
Экономика
Алгоритм разветвления. Составить алгоритм, который проверяет, делится ли на три целое число, введенное с клавиатуры (возможно использование оператора mod – остаток от деления двух чисел).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(если сумма цифр числа делится на 3, то число делится на 3 нацело) var a, s: integer; begin s:=0; writeln ('Введите число'); while a<> 0 do begin a:= a mod 10 S:=s+a; end; if S mod 3 = 0 then writeln ('делится') else writeln ('не делится'); end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
составьте предложение со словами пришкольный,приблизиться,принести,преградить,превосходный,прелестный,препятствие,преследовать.
Алгебра
садовый участок прямоугольной формы площадью 600 м2 обнесён забором, длина которого 100м. Чему равны стороны участка? Чему равны стороны участка та...
Алгебра
Катер плыл 4ч по течению реки и 3ч против течения,пройдя за это время расстояние 93км.Найдите собственную скорость катера,если скорость течения ре...
Математика
в классе 28 учеников,3/7из них мальчики .сколько мальчиков в классе? обратная задача в классе 12 мальчиков что составляет 3/7 числа всех учеников. ...