x:2,1=1:0,35 - 3
Алгебра
x:2,1=1:0,35 - 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x:2,1=1:0,35 - 3 Решение x/2,1=1/0,35 - 3 х=(1/0,35 - 3)*2,1=-0,3
Гость:
x:2,1=1:0,35 - 3 x/2.1 = 1/0.35 - 3 x=-0.3
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