В арифметической прогрессии S6=m,S12=p. Найдите S15.
Алгебра
В арифметической прогрессии S6=m,S12=p. Найдите S15.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S[n]=(2a[1]+(n-1)d)/2*n S[6]=(2a[1]+(6-1)d):2*6=6a[1]+15d S[12]=(2a[1]+(12-1)d):2*12=12a[1]+66d откуда S[12]-2S[6]=12a[1]+66d-12a[1]-30d=36d p-2m=36d d=(p-2m)/36=p/36-m/18 a[1]=(S[6]-15d)/6=(m-15*(p/36-m/18))/6= =m/6-5p/72+5m/36=11m/36-5p/72 S[15]=(2a[1]+(15-1)d)/2*15=(a[1]+7d)*15=15a[1]+105d S[15]=15*(11m/36-5p/72)+105*(p/36-m/18)= =5*(11m/12-5p/24)+35*(p/12-m/6)=55m/12-70m/12+70p/24-25p/24= =45p/24-15m/12=15p/8-5m/4 ответ:15p/8-5m/4
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