один из корней данного уравнения равен 2.Найдите второй корень и коэффициент а: х^2 + ах - 12 = 0. х^2- в квадрате
Алгебра
один из корней данного уравнения равен 2.Найдите второй корень и коэффициент а: х^2 + ах - 12 = 0. х^2- в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Виета для приведенного квадратного уравнения: [latex] \left \{ {{x1+x2 = -p} \atop {x1 \cdot x2 = q}} \right [/latex] x1=2, x2- ? -p=-a, q=-12 [latex]\left \{ {{2+x2 = -a} \atop {2 \cdot x2 = -12}} \right[/latex] x2=-6, 2-6=-a, тогда a= 4.
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