один из корней данного уравнения равен 2.Найдите второй корень и коэффициент а: х^2 + ах - 12 = 0. х^2- в квадрате

Алгебра

один из корней данного уравнения равен 2.Найдите второй корень и коэффициент а: х^2 + ах - 12 = 0. х^2- в квадрате

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