В коробке лежат карандаши. Число их больше 200, но меньше 300. Сколько карандашей в коробке, если известно.что там содержится целое число десятков и целое число дюжин?

Математика

В коробке лежат карандаши. Число их больше 200, но меньше 300. Сколько карандашей в коробке, если известно.что там содержится целое число десятков и целое число дюжин?

Автор: Гость