В коробке лежат карандаши. Число их больше 200, но меньше 300. Сколько карандашей в коробке, если известно.что там содержится целое число десятков и целое число дюжин?
Математика
В коробке лежат карандаши. Число их больше 200, но меньше 300. Сколько карандашей в коробке, если известно.что там содержится целое число десятков и целое число дюжин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дюжина = 12 десяток = 10 200
5*3*2*2=60 200/60=3,3 300/60=5 3.3
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