в 1 машину загрузили в 1.2 т больше чем во 2 . а во вторую на 0.9 т меньше чем в 1 . сколько загрузили в каждую ?
Математика
в 1 машину загрузили в 1.2 т больше чем во 2 . а во вторую на 0.9 т меньше чем в 1 . сколько загрузили в каждую ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1маш. - х 2маш. - 1,2х или (х+0,9)т 1,2х = х+0,9 1,2х - х = 0,9 0,2х = 0.9 х = 0,9 : 0,2 х = 4,5 (т) - на 1 машине 4,5 + 0,9 = 5,4 (т) - на 2 машине ( или 4,5 * 1,2 = 5,4 )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Химия
Срочно нужно а решить не могу. Помогите:Какое количество вещества оксида магния получится при сжигании 480 грамм магния?
Алгебра
Определите высоту дома,ширина фасада которого равна 8 м.,высота от фундамента до крыши равна 4 м,а длина ската крыши равна 5 м
Математика
В коробке лежат карандаши. Число их больше 200, но меньше 300. Сколько карандашей в коробке, если известно.что там содержится целое число десятков ...