в 1 машину загрузили в 1.2 т больше чем во 2 . а во вторую на 0.9 т меньше чем в 1 . сколько загрузили в каждую ?

Математика

в 1 машину загрузили в 1.2 т больше чем во 2 . а во вторую на 0.9 т меньше чем в 1 . сколько загрузили в каждую ?

Автор: Гость