найдите площадь ромба если его сторона равна одной из диагоналей и равна 8 корней из 3 очень надо
Геометрия
найдите площадь ромба если его сторона равна одной из диагоналей и равна 8 корней из 3 очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВСД-ромб. АВ=ВС+СД=АД=8корней из 3 АС=8 кор. 3, т. О-пересеч. диагоналей треуг. АВС=АСД и равносторонние(по условию). Треуг. АВО -прямоугольн., т.к. диагонали ромба пересек. под уг. 90* и делятся точой пересеч. пополам (АО=ОС, ВО=ОД): по теореме Пифагора ДО в кв.= АД кв.-АО кв.= (8кор.3)кв.-(8кор.3/2)кв.= корень 144=12 ВД=12*2=24 Площадь ромба= ВД*АС /2=24*8кор.3 /2=12*8кор.3=96кор. 3 Ответ:96кор3 8кор.3 это 8 корней из 3 АО кв. - АО в квадрате
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Срочно нужно а решить не могу. Помогите:Какое количество вещества оксида магния получится при сжигании 480 грамм магния?
Алгебра
Определите высоту дома,ширина фасада которого равна 8 м.,высота от фундамента до крыши равна 4 м,а длина ската крыши равна 5 м
Математика
В коробке лежат карандаши. Число их больше 200, но меньше 300. Сколько карандашей в коробке, если известно.что там содержится целое число десятков ...
Алгебра
В энциклопедии написано: "Масса Луны равна 7,35*10(в 13 степени) млн. т." Выразите массу Луны в килограммах.