найдите площадь ромба если его сторона равна одной из диагоналей и равна 8 корней из 3 очень надо

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АВСД-ромб. АВ=ВС+СД=АД=8корней из 3 АС=8 кор. 3, т. О-пересеч. диагоналей треуг. АВС=АСД и равносторонние(по условию). Треуг. АВО -прямоугольн., т.к. диагонали ромба пересек. под уг. 90* и делятся точой пересеч. пополам (АО=ОС, ВО=ОД): по теореме Пифагора ДО в кв.= АД кв.-АО кв.= (8кор.3)кв.-(8кор.3/2)кв.= корень 144=12 ВД=12*2=24 Площадь ромба= ВД*АС /2=24*8кор.3 /2=12*8кор.3=96кор. 3 Ответ:96кор3 8кор.3 это 8 корней из 3 АО кв. - АО в квадрате