найдите площадь ромба если его сторона равна одной из диагоналей и равна 8 корней из 3 пожалуста очень надо

Математика

найдите площадь ромба если его сторона равна одной из диагоналей и равна 8 корней из 3 пожалуста очень надо

Автор: Гость