найдите площадь ромба если его сторона равна одной из диагоналей и равна 8 корней из 3 пожалуста очень надо
Математика
найдите площадь ромба если его сторона равна одной из диагоналей и равна 8 корней из 3 пожалуста очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в данном случае площадь ромба равна двум площадям треугольника, образованного двумя сторонами ромба и его диагональю. проводишь в этом треугольнике высоту и находишь его площадь: S=0.5ha, h находим по теореме пифагора: [latex]h=\sqrt{64*3-16*3}=12[/latex] площадь ромба равна: h*a=12*[latex]8\sqrt{3}[/latex]=96[latex]\sqrt{3}[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в 1 машину загрузили в 1.2 т больше чем во 2 . а во вторую на 0.9 т меньше чем в 1 . сколько загрузили в каждую ?
Геометрия
Химия
Срочно нужно а решить не могу. Помогите:Какое количество вещества оксида магния получится при сжигании 480 грамм магния?
Алгебра
Определите высоту дома,ширина фасада которого равна 8 м.,высота от фундамента до крыши равна 4 м,а длина ската крыши равна 5 м