помогите решить задания к зачёту-обобщение знаний о спиртах,фенолах и карбонильных соединений
Химия
помогите решить задания к зачёту-обобщение знаний о спиртах,фенолах и карбонильных соединений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фенолы,спирты и карбоновые соединения это из классификации соединений с функциональными группами спирты тх формула H3C-OH ,название -метан , функциаональная группа-OH фенол-его название фенол,функциональная группа- ОН
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