почему сказка называется дикий поменщик
Литература
почему сказка называется дикий поменщик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
во -первых, в заключении помещик одичал и водворение его в блага цивилизации не совсем ему помогло стать прежним. А во-вторых, мне кажется, что помещик изначально был дикий, т.е. "некультурный", иначе бы он понимал роль крестьян в его красивой и комфортной жизни.
Гость:
В толковом словаре Даля: ДИКИЙ - неручной; необузданный, свирепый,чуждающийся людей; безумный, сумасшедший... Салтыков -Щедрин этим названием подчеркивает глупость и необразованность своего персонажа, которые в дальнейшем развитии сюжета перерастают в постепенное одичание и озверение помещика: сначала оброс волосами... ногти у него сделались, как железные... ходил все больше на четвереньках... Утратил даже способность произносить членораздельные звуки... Но хвоста еще не приобрел. (Автор прибегает к гротеску)
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