з одного міста до іншого виїхав автобус. за 5 годин, рухаючись зі швидкістю 65 км/год він пройшов четверту частину шляху. чому дорівнює відстань між містами?
Математика
з одного міста до іншого виїхав автобус. за 5 годин, рухаючись зі швидкістю 65 км/год він пройшов четверту частину шляху. чому дорівнює відстань між містами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 65*5=325(КМ) Пройшов автобус, що складає четверту частину шляху 2) 325*4=1300 (км) відстань між містами
Гость:
65 * 5 * 4 =1300(км) Ответ: 1300км
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