з одного міста до іншого виїхав автобус. за 5 годин, рухаючись зі швидкістю 65 км/год він пройшов четверту частину шляху. чому дорівнює відстань між містами? 

Математика
з одного міста до іншого виїхав автобус. за 5 годин, рухаючись зі швидкістю 65 км/год він пройшов четверту частину шляху. чому дорівнює відстань між містами? 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 65*5=325(КМ) Пройшов автобус, що складає четверту частину шляху 2) 325*4=1300 (км) відстань між містами
Гость:
 65 * 5 * 4 =1300(км) Ответ: 1300км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
почему сказка называется дикий поменщик
Ответить
Геометрия
найдите площадь ромба если его сторона равна одной из диагоналей и равна 8 корней из 3
Ответить
Математика
Скласти та розв"язати задачу. Було ?, Привезли І-1235ц    ІІ-?, в 4 р. >. Стало 8т.    
Ответить
Химия
помогите решить задания к зачёту-обобщение знаний о спиртах,фенолах и карбонильных соединений
Ответить
Математика
ДВА ТУРИСТА ВЫШЛИ ОДНОВРЕМЕННО НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ИХ ДВУХ ДЕРЕВЕНЬ ПЕРВЫЙ ПРОШЁЛ ДО ВСТРЕЧИ 15км СО СКОРСТЬЮ 5км ВТОРОЙ ШЁЛ СО СКОРОСТЬЮ 6км ЧЕМУ...
Ответить