з одного міста до іншого виїхав автобус. за 5 годин, рухаючись зі швидкістю 65 км/год він пройшов четверту частину шляху. чому дорівнює відстань між містами?

Математика

з одного міста до іншого виїхав автобус. за 5 годин, рухаючись зі швидкістю 65 км/год він пройшов четверту частину шляху. чому дорівнює відстань між містами?

Автор: Гость