Обьясните мне тему в алгебре 7 класс что такое разложение многочленов на множетели и зачем оно нужно!! Учебник Алгебра 7 класс А.Г.Мордкович Разберите напримере мне еше x(x+2)=0 и (2x+3)(3x-6)=0

Алгебра
Обьясните мне тему в алгебре 7 класс что такое разложение многочленов на множетели и зачем оно нужно!! Учебник Алгебра 7 класс А.Г.Мордкович Разберите напримере мне еше x(x+2)=0 и (2x+3)(3x-6)=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х(х+2)=0 х=0 или х+2=0              х=-2   (2х+3)(3х-6)=0 2х+3=0  или  3х-6=0  2х=-3           3х=6 х=-1.5             х=2   именно для этого и нужно знать эту тему, чтобы решить эти уравнения простыми способами(что написаны). А иначе попробуй решить х в кв.+2х=0         6х в кв.-3х-18=0 а ведь это равносильные уравнения тем, что только что были решены    многочлены это , например,  28а-7в= а множители с этого получаются таие =7(4а-в) 
Гость:
[latex]x(x+2)=0 [/latex]   [latex]x_{1}=0[/latex]   [latex]x+2=0[/latex]   [latex]x_{2}=-2[/latex] ================================ [latex](2x+3)(3x-6)=0[/latex]   [latex]2x+3=0[/latex]   [latex]2x=-3[/latex]   [latex]x=-3:2[/latex]   [latex]x_{1}=-1,5[/latex]   [latex]3x-6=0[/latex]   [latex]3x=6[/latex]   [latex]x=6:3[/latex]   [latex]x_{2}=2[/latex]
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