Обьясните мне тему в алгебре 7 класс что такое разложение многочленов на множетели и зачем оно нужно!! Учебник Алгебра 7 класс А.Г.Мордкович Разберите напримере мне еше x(x+2)=0 и (2x+3)(3x-6)=0

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х(х+2)=0 х=0 или х+2=0 х=-2 (2х+3)(3х-6)=0 2х+3=0 или 3х-6=0 2х=-3 3х=6 х=-1.5 х=2 именно для этого и нужно знать эту тему, чтобы решить эти уравнения простыми способами(что написаны). А иначе попробуй решить х в кв.+2х=0 6х в кв.-3х-18=0 а ведь это равносильные уравнения тем, что только что были решены многочлены это , например, 28а-7в= а множители с этого получаются таие =7(4а-в)