Знайты радиус кола описаного навколо ривносторонього трыкутныка зи стороною a=12Х3см
Геометрия
Знайты радиус кола описаного навколо ривносторонього трыкутныка зи стороною a=12Х3см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если я правильно понимаю сторона=12 корней из 3 ? тогда R= корень3/3 *a= 12 корней 3 * корень 3 /3=12см если же это 12*3(умножить), то =12*3*корень 3 /3=12 корней 3
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