Сколько граммов водорода необходимо для восстановления 2 моль оксида марганца (IV)
Химия
Сколько граммов водорода необходимо для восстановления 2 моль оксида марганца (IV)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MnO2+ 2H2= Mn+ 2H2O 2 моль оксида марганца=> 4 моль водорода m= n* M m= 4 моль * 2= 8 г
Гость:
2MnO2 + 4H2=2Mn + 4H2O n(MnO2)=2 m(MnO2)=174 2n(MnO2)=n(H2) m(H2)=4*1=4 Ответ 4г.
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