ПОМОГИТЕ ВЫПОЛНИТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР ДЕЕПРИЧАСТИЙ, И ПРИЧАСТИЙвыглянув,увидев,растянувшись,бушующим морем,над зеленеющей паляной,из-за раскинувшийся ели
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ПОМОГИТЕ ВЫПОЛНИТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР ДЕЕПРИЧАСТИЙ, И ПРИЧАСТИЙвыглянув,увидев,растянувшись,бушующим морем,над зеленеющей паляной,из-за раскинувшийся ели
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 выглянув-дееприч,добавочн. действ.глаг.,н.ф."выглянуть",неизмен. сов. вид,непереходн., явл. обстоят -ом 2 увидев-дееприч.,доб.дейст,н.ф"увидеть", неизм. ф, сов. вид,перех., обстоят. 3 растянувшись - деепр,добав. дейст,н.ф.!растянуться",неизм,сов, вид,непереход, обст. 4 бушующим(каким?)-особ, форма глаг,причаст.,признак предмета по действию, н.ф."бушующий"действ-оет,наст. врем, несов. вид, в тв.падеже, ед.числе, ср.роде, определение 5 над зеленеющей (пОляной )-(какой?),особ. ф. гл.,причаст, признак по действ. н.ф."зеленеющий",действ-ое, наст . вр.,несов. вид, в тв. п,ед.ч,ж.род, определ. 6 из-за раскинувшЕйся (ели)-(какой?)особ.форма гл,прич, призн. по дейст,н.ф."раскинувшийся",действ,прош.вр,сов.вид,в род. п,ед.числ, женс. род, опред-е.
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