из двух городов растояние между которыми 840км одновременно на встречу друг другу выехали две машины одна шла со скорастью 60км другая 80км какой путь довстречи прошла каждая машина

Математика
из двух городов растояние между которыми 840км одновременно на встречу друг другу выехали две машины одна шла со скорастью 60км другая 80км какой путь довстречи прошла каждая машина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х ч - время до встречи 60Х - прошла за это время 1я машина 80Х - прошла 2я   60Х + 80Х = 840 140Х = 840 Х=6 ч - время до встречи   60 * 6 = 360 км - прошла 1я машина 80 * 6 = 480 км - прошла 2я машина
Гость:
1) 840:(60+80)=6(часов)ехали до встречи 60 2) 60*6360(км) прошла 1 мшина 3)80*6=480(км) прошла до всречи 2 мшина 
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