из двух городов растояние между которыми 840км одновременно на встречу друг другу выехали две машины одна шла со скорастью 60км другая 80км какой путь довстречи прошла каждая машина

Математика

из двух городов растояние между которыми 840км одновременно на встречу друг другу выехали две машины одна шла со скорастью 60км другая 80км какой путь довстречи прошла каждая машина

Автор: Гость