из двух городов растояние между которыми 840км одновременно на встречу друг другу выехали две машины одна шла со скорастью 60км другая 80км какой путь довстречи прошла каждая машина
Математика
из двух городов растояние между которыми 840км одновременно на встречу друг другу выехали две машины одна шла со скорастью 60км другая 80км какой путь довстречи прошла каждая машина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х ч - время до встречи 60Х - прошла за это время 1я машина 80Х - прошла 2я 60Х + 80Х = 840 140Х = 840 Х=6 ч - время до встречи 60 * 6 = 360 км - прошла 1я машина 80 * 6 = 480 км - прошла 2я машина
Гость:
1) 840:(60+80)=6(часов)ехали до встречи 60 2) 60*6360(км) прошла 1 мшина 3)80*6=480(км) прошла до всречи 2 мшина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
помогите кто знает ...дайте общую характеристику щелочных элементов по их положению в периодической системе и строению атомовю
Геометрия
Английский язык
...equipment of Blake and C is very good. Where are ... newspapers? - They are on ... desk. It is ... plant of chemical equipment ... plant is outs...
Алгебра
Обьясните мне тему в алгебре 7 класс что такое разложение многочленов на множетели и зачем оно нужно!! Учебник Алгебра 7 класс А.Г.Мордкович Разбер...