1)Средняя скорость движения поезда 60 км/ч,а велосипедиста 200 м / мин.Во сколько раз средняя скорость поезда больше средней скорости велосипедиста? 2)На сколько километров в час средняя скорость велосипедиста меньше средней с...
История
1)Средняя скорость движения поезда 60 км/ч,а велосипедиста 200 м / мин.Во сколько раз средняя скорость поезда больше средней скорости велосипедиста? 2)На сколько километров в час средняя скорость велосипедиста меньше средней скорости поезда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Средняя скорость движения поезда 60 км/ч,а велосипедиста 200 м / мин.Во сколько раз средняя скорость поезда больше средней скорости велосипедиста? 2)На сколько километров в час средняя скорость велосипедиста меньше средней скорости поезда? Переведем скорость велосипелиста из м/мин в км/час 200 м/мин = 200*60/1000=12 км/час 1) 60/12=5 раз Средняя скорость поезда в 5 раз больше средней скорости велосипедиста 2) 60-12=48 км/час Средняя скорость велосипедиста на 48 км/час меньше средней скорости поезда
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