4 класс.Крылья ветряной мельницы,вращаясь с одинаковой средней скоростью,делают 420 оборотов за 7 мин.За сколько минут они сделают 600 оборотов?Запиши решение по действиям   с пояснениями.

За 7 минут крылья мельницы делают 420 оборотов. За х минут крылья мельницы делают 600 оборотов. Составим пропорцию: запишем соответствующие данные друг под другом. [latex]\frac{7}{x}=\frac{420}{600}=>x=\frac{7*600}{420}=10[/latex](минут) Ответ: 10 минут

Гость: Гость:

сделают за 10 минут. Объясняю: составим простую пропорцию , 420 за 7 600 за X тогда перемножаем крест-накрест 420X=7*600 420x=4200 отсюда икс равен 10 , легко и просто, а?