4 класс.Крылья ветряной мельницы,вращаясь с одинаковой средней скоростью,делают 420 оборотов за 7 мин.За сколько минут они сделают 600 оборотов?Запиши решение по действиям   с пояснениями.

История
4 класс.Крылья ветряной мельницы,вращаясь с одинаковой средней скоростью,делают 420 оборотов за 7 мин.За сколько минут они сделают 600 оборотов?Запиши решение по действиям   с пояснениями.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 7 минут крылья мельницы делают 420 оборотов. За х минут крылья мельницы делают 600 оборотов. Составим пропорцию: запишем соответствующие данные друг под другом. [latex]\frac{7}{x}=\frac{420}{600}=>x=\frac{7*600}{420}=10[/latex](минут) Ответ: 10 минут  
Гость:
сделают за 10 минут. Объясняю: составим простую пропорцию , 420 за 7                                                                                                   600 за X тогда перемножаем крест-накрест 420X=7*600                                                       420x=4200 отсюда икс равен 10 , легко и просто, а? 
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