прямолинейное движение точки задано уравнением X(t)=-2+3t-0.5t во второй степени. в чему равно отношение пути, пройденного телом за 8с после начала движения и премещения тела за то же время?(подробненько пожалуйста) ...
Физика
прямолинейное движение точки задано уравнением X(t)=-2+3t-0.5t во второй степени. в чему равно отношение пути, пройденного телом за 8с после начала движения и премещения тела за то же время?(подробненько пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вместо t в уравнение подставляем 8с и считаем чему равен Х. Х=-2+3*8-0,5*8*8=-10 это конечная координата, начальная равна -2, что бы найти перемещение нужно от конечной отнять начальную координату, т.е r=-10-(-2)=-8. в этом случае путь будет равен 8, тогда отношение равно -1.
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