Сравните стороны треугольника АВС, если: угол А = углу В меньше угла С
Геометрия
Сравните стороны треугольника АВС, если: угол А = углу В меньше угла С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВС=АС, тк. равны углы. АВ>этих сторон.
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