какой из газов займет больший объем(н.у):8гкислорода и азот такой же массы?ответ подтвердите расчетами.
Химия
какой из газов займет больший объем(н.у):8гкислорода и азот такой же массы?ответ подтвердите расчетами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(O2)=m/M n(O2)=8/16=0.5 моль V(O2)=n*Vm V(O2)=0.5*22.4=11.2 л n(N2)=m/M n(N2)=8/28=0.3 моль V(N2)=n*Vm V(N2)=0.3*22.4=6.72 л кислород
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