какой из газов займет больший объем(н.у):8гкислорода и азот такой же массы?ответ подтвердите расчетами.

Химия

какой из газов займет больший объем(н.у):8гкислорода и азот такой же массы?ответ подтвердите расчетами.

Автор: Гость