сожгли 4,7г фенола н.у и получившийся оксид углерода пропустили через раствор гидроксида кальция, взятого в избытке. Вычислите массу образовавшегося карбоната кальция !!!

Химия

сожгли 4,7г фенола н.у и получившийся оксид углерода пропустили через раствор гидроксида кальция, взятого в избытке. Вычислите массу образовавшегося карбоната кальция !!!

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