сожгли 4,7г фенола н.у и получившийся оксид углерода пропустили через раствор гидроксида кальция, взятого в избытке. Вычислите массу образовавшегося карбоната кальция !!!
Химия
сожгли 4,7г фенола н.у и получившийся оксид углерода пропустили через раствор гидроксида кальция, взятого в избытке. Вычислите массу образовавшегося карбоната кальция !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,05 моль 0,3 моль C6H5OH+7O2=6CO2+3H2O 4.7 г n(C6H5OH)=4.7/94=0.05 моль n(CO2)=0.05*6=0.3 моль 0.3 моль 0.3 моль СO2+ Сa(OH)2= CaCO3 + h2o m(CaCO3)=n*M=0.3*100= 30 г Ответ: 30 г
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