При каком значении q уравнение [latex]5x^{2} - 14x+q=0[/latex] имеет корни, один из которых в 2,5 раза больше другого?

Алгебра
При каком значении q уравнение [latex]5x^{2} - 14x+q=0[/latex] имеет корни, один из которых в 2,5 раза больше другого?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть первый корень равен а, второй в, тогда по теореме Виета и данному улсовию:   a=2.5b a+b=14/5 ab=q/5   2.5b+b=14/5 3.5b=14/5 b=0.8 a=2.5b=2.5*0.8=2 q=5ab=5*2*0.8=8 ответ: при q=8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подберите синоним к слову ''интересный'' (привлекательный или занимательний?)
Ответить
Алгебра
ученик задумал число, увеличил его в 3 раза и уменьшил результат на 5. какое число он получил?
Ответить
Химия
сожгли 4,7г фенола н.у и получившийся оксид углерода пропустили через раствор гидроксида кальция, взятого в избытке. Вычислите массу образовавшегос...
Ответить
Геометрия
Сравните стороны треугольника АВС, если: угол А = углу В < угла С
Ответить
Химия
какой из газов займет больший объем(н.у):8гкислорода и азот такой же массы?ответ подтвердите расчетами.
Ответить