При каком значении q уравнение [latex]5x^{2} - 14x+q=0[/latex] имеет корни, один из которых в 2,5 раза больше другого?

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пусть первый корень равен а, второй в, тогда по теореме Виета и данному улсовию: a=2.5b a+b=14/5 ab=q/5 2.5b+b=14/5 3.5b=14/5 b=0.8 a=2.5b=2.5*0.8=2 q=5ab=5*2*0.8=8 ответ: при q=8