Подберите синоним к слову ''интересный'' (привлекательный или занимательний?)
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Подберите синоним к слову ''интересный'' (привлекательный или занимательний?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
занимательный )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Гость:
НАВЕРНОЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВЕДЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ЭТО ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ПРИВЛЕКАЕТ К СЕБЕ ЛЮДЕЙ
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