решить уровнение с десятичным логорифмом ln(3x-5)=0

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ln(3x-5)=0 натуральный логорифм единицы равен 0, введу замену ln(3x-5)=ln1 логорифмы сокражаются , остаётся 3x-5=1 отсюда x=2 просто проверить (3*2-5)=1 ln1=0 что и требовалось доказать