решить уровнение с десятичным логорифмом ln(3x-5)=0
Алгебра
решить уровнение с десятичным логорифмом ln(3x-5)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
log10(3x-5)=log101- число 3х-5=1 3х=6 х=2
Гость:
ln(3x-5)=0 натуральный логорифм единицы равен 0, введу замену ln(3x-5)=ln1 логорифмы сокражаются , остаётся 3x-5=1 отсюда x=2 просто проверить (3*2-5)=1 ln1=0 что и требовалось доказать
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