Система органов насекомых. Название органов и их функции

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Органы дыхания -трахеи. Позволяют осуществлять интенсивный газообмен и поддерживать при необходимости (во время полета) высокий уровень процессов жизнедеятельности. Сердце в виде трубки Выдилительная система- жировое тел и несколько пар мальпигиевых сосудов Нервная система - окологлоточное нервное кольца и брюшная нервная цепочка Органы чувств - просты и служные глаза, обонятельные и осязатльные усики Покров - Многослойная хитинизированная кутикула с наружным слоем, содержащим воскоподобные и жировые вещества, защищающая тело от потери влаги, механических повреждений, воздействия ультрафиолетовых лучей. Тело насекомых разделено на голову, грудь и брюшко. Кровеносная система насекомых в связи с особенностями строения органов дыхания развита слабо и не имеет принципиальных отличий от таковой других членистоногих