1) Длина прямоугольника втрое больше его ширины. После того как длину прямоугольника увеличили на 5 см, а ширину - на 10см, его площадь увеличилась в 4 раза. Найдите периметр первоначального прямоугольника. 

Алгебра
1) Длина прямоугольника втрое больше его ширины. После того как длину прямоугольника увеличили на 5 см, а ширину - на 10см, его площадь увеличилась в 4 раза. Найдите периметр первоначального прямоугольника. 
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