1) Длина прямоугольника втрое больше его ширины. После того как длину прямоугольника увеличили на 5 см, а ширину - на 10см, его площадь увеличилась в 4 раза. Найдите периметр первоначального прямоугольника.
Алгебра
1) Длина прямоугольника втрое больше его ширины. После того как длину прямоугольника увеличили на 5 см, а ширину - на 10см, его площадь увеличилась в 4 раза. Найдите периметр первоначального прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
При каком значении q уравнение [latex]5x^{2} - 14x+q=0[/latex] имеет корни, один из которых в 2,5 раза больше другого?