1) Длина прямоугольника втрое больше его ширины. После того как длину прямоугольника увеличили на 5 см, а ширину - на 10см, его площадь увеличилась в 4 раза. Найдите периметр первоначального прямоугольника.

Алгебра

1) Длина прямоугольника втрое больше его ширины. После того как длину прямоугольника увеличили на 5 см, а ширину - на 10см, его площадь увеличилась в 4 раза. Найдите периметр первоначального прямоугольника.

Автор: Гость