становление характера петра гринёва( сочинение по капитанской дочке пушкина)

Гость: Гость:

1. Воспитание Петруши. 2. Наставления отца. Служба. 3. Отношения с Савельичем. 4. Любовь к Маше и вражда со Швабриным. 5. Пугачев в судьбе Петра Гринева. Выбор между жизнью и смертью, верностью слову. 6. Суд. Только в богатстве души настоящее наше богатство; Все остальное таит больше печалей в себе. Лукиан Самосский Вымышленный автором персонаж, образ которого оплощает в себе многие положительные черты, присущие человеку и дворянину.Автор повести показывает, как мальчик вырос в среде, типичной для помещичьих семей того времени. Его наставниками были дворовый дядька Савельич и французский па рикмахер Бопре.Поскольку один из его наставников был французом, разумеется, Петр в определенных пределах изучил родной язык своего учителя. В родительском доме он жил беззаботно, не имея привычки серьезно задумываться о каких-либо проблемах, а тем более решать важные жизненные вопросы: «Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками». Детство и юность Гринева ничем не отличались от жизни других барчат-недорослей, поэтому в романе об этом сказано вскользь, а вот о предстоящей службе в армии Гринев рассказывает подробно, ибо мечтал служить в Петербурге, в гвардии, надеялся на веселую и беззаботную жизнь. Гринев хорошо усвоил урок отца. Он прекрасно понимает, что за проигранный долг надо платить. На возражения Савельича Петр Андреич отвечает дерзостью, но деньги Зурину возвращает.