Помогите нарисовать рисунок!))) К шару с радиусом 1 проведены две касательные плоскости, перпендикулярные между собой. Определите расстояние от центра шара до ребра двугранного угла, образованного плоскостяи
Геометрия
Помогите нарисовать рисунок!))) К шару с радиусом 1 проведены две касательные плоскости, перпендикулярные между собой. Определите расстояние от центра шара до ребра двугранного угла, образованного плоскостяи
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Гость:
если я правильно понял то вот!
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