Помогите нарисовать рисунок!))) К шару с радиусом 1 проведены две касательные плоскости, перпендикулярные между собой. Определите расстояние от центра шара до ребра двугранного угла, образованного плоскостяи

Геометрия

Помогите нарисовать рисунок!))) К шару с радиусом 1 проведены две касательные плоскости, перпендикулярные между собой. Определите расстояние от центра шара до ребра двугранного угла, образованного плоскостяи

Автор: Гость