найти все целые двухзначные числа,удольтворяющие условия.Остаток на деление на 3,равен 2. нужно написать программу.и составить блок схемы
Экономика
найти все целые двухзначные числа,удольтворяющие условия.Остаток на деление на 3,равен 2. нужно написать программу.и составить блок схемы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прогоняем числа от 10 до 99 в цикле, учитываем при выводе отрицательные числа. На tpascal: var i: integer; begin for i:=10 to 99 do begin if i mod 3 = 2 then writeln (i,' ',-i,' '); i:=i+1; end; readln end.
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