1) камень массой 0,4 кг брошен вертикально вверх со скоростью 25 м с. на какой высоте его кинетическая энергия будет равна 2/3 потенциальной энергии? Найти максимальную высоту подъёма.

Физика

1) камень массой 0,4 кг брошен вертикально вверх со скоростью 25 м с. на какой высоте его кинетическая энергия будет равна 2/3 потенциальной энергии? Найти максимальную высоту подъёма.

Автор: Гость