1) камень массой 0,4 кг брошен вертикально вверх со скоростью 25 м с. на какой высоте его кинетическая энергия будет равна 2/3 потенциальной энергии? Найти максимальную высоту подъёма.
Физика
1) камень массой 0,4 кг брошен вертикально вверх со скоростью 25 м с. на какой высоте его кинетическая энергия будет равна 2/3 потенциальной энергии? Найти максимальную высоту подъёма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение. 0,5*m*v0^2=Ek+En; Ek=(2*En)/3; 0,5*m*v0^2=(2*En)/3+En; En=m*g*h; 0,5*m*v0^2=(5/3)*m*g*h; 0,3*v0^2=g*h; h=(0,3*v0^2)/g; h=(0,3*625)/10=18,75;
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