4 класс.Средняя скорость бега одного лыжника 15 км/ч,а другого-200 м/мин,КАКОЙ лыжник бежит быстрее и на сколько больше километров он пробегает за 1 час?

История
4 класс.Средняя скорость бега одного лыжника 15 км/ч,а другого-200 м/мин,КАКОЙ лыжник бежит быстрее и на сколько больше километров он пробегает за 1 час?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 200*60=12000 М/ЧАС скорость второго лыжника 2) 12000/1000=12 км/час скорость второго лыжника 3) 15-12=3 км за 1 час больше пробегает 1-й лыжник больше
Гость:
200 м/мин.=200*60/1000 км/ч=12 км/ч - скорость второго лыжника 15-12=3 (км/ч) Ответ: скорость первого лыжника больше скорости второго, за 1 час он пробегает на 3 километра больше.
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