4 класс.Средняя скорость бега одного лыжника 15 км/ч,а другого-200 м/мин,КАКОЙ лыжник бежит быстрее и на сколько больше километров он пробегает за 1 час?

История

4 класс.Средняя скорость бега одного лыжника 15 км/ч,а другого-200 м/мин,КАКОЙ лыжник бежит быстрее и на сколько больше километров он пробегает за 1 час?

Автор: Гость