Данные исследования показали, что 79,6 % родителей хотели бы, чтобы их дети были не очень образованными, но хорошо приспособленными к жизни. А что вы думаете по этому поводу?

География
Данные исследования показали, что 79,6 % родителей хотели бы, чтобы их дети были не очень образованными, но хорошо приспособленными к жизни. А что вы думаете по этому поводу?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю, что 79,6% родителей правы...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На неизвесной планете маятник длинной 80 см совершил 36 полных колебаний за 1 минуту. Чему равно ускорение свободного падения на этой планете*?
Ответить
Физика
Камень массой 1 кг свободно падает с высоты 20 м и в момент падения на землю имеет скорость 18 м/с. Какая работа по преодолению сопротивления возду...
Ответить
Геометрия
Помогите нарисовать рисунок!))) К шару с радиусом 1 проведены две касательные плоскости, перпендикулярные между собой. Определите расстояние от цен...
Ответить
Экономика
найти все целые двухзначные числа,удольтворяющие условия.Остаток на деление на 3,равен 2. нужно написать программу.и составить блок схемы
Ответить
Алгебра
найдите корни уравнения 3х^2-14x+8=0
Ответить