Данные исследования показали, что 79,6 % родителей хотели бы, чтобы их дети были не очень образованными, но хорошо приспособленными к жизни. А что вы думаете по этому поводу?
География
Данные исследования показали, что 79,6 % родителей хотели бы, чтобы их дети были не очень образованными, но хорошо приспособленными к жизни. А что вы думаете по этому поводу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю, что 79,6% родителей правы...
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