Данные исследования показали, что 79,6 % родителей хотели бы, чтобы их дети были не очень образованными, но хорошо приспособленными к жизни. А что вы думаете по этому поводу?

География

Данные исследования показали, что 79,6 % родителей хотели бы, чтобы их дети были не очень образованными, но хорошо приспособленными к жизни. А что вы думаете по этому поводу?

Автор: Гость