На неизвесной планете маятник длинной 80 см совершил 36 полных колебаний за 1 минуту. Чему равно ускорение свободного падения на этой планете*?

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Из формулы периода маятника: T=2п*корень квадратный из L / g ( L-длина=0,8м) Период определим : Т=t / n. ( t-время=60с, n-число колебаний=36). Выразим ускорение свободного падения, для этого и левую и правую части возведем в квадрат. Т^2=4*п^2*L / g . g=4п^2*L / T^2 . g=4п^2*L*n^2 / t^2.. g=4*3,14^2*0,8*36^2 / 60^2, посчитаете сами)