в раствор хлорида меди 2 группы положили алюминиевую пластину массой 10 г. Масса пластины увеличилась на 16,9 г. какая масса алюминия вступила в реакцию ?
Химия
в раствор хлорида меди 2 группы положили алюминиевую пластину массой 10 г. Масса пластины увеличилась на 16,9 г. какая масса алюминия вступила в реакцию ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3СuCl2+2Al=2AlCl3+3Cu 1 моль алюминия = 27 г 1 моль меди = 64 г Мы видим, что по реакции, когда прореагирует 54 грамма алюминия (2 моля), масса увеличится на (3*64-2*27)=192-54=138 г (3 моля меди осядет на пластине, 2 моля алюминия перейдет в раствор) Составляем пропорцию: 138 г увеличение массы - 54 г алюминия вступило в реакцию 16,9 г - х х=16,9*54/138=6,61 г Ответ: В реакцию вступило 6,61 г алюминия
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