Негашеную известь (оксид кальция) получают нагреванием известняка. Зная, что оксид кальция получается при разложении карбоната кальция, рассчитайте, сколько негашеной извести можно получить из 200 кг известняка, содержащего 20 ...
Химия
Негашеную известь (оксид кальция) получают нагреванием известняка. Зная, что оксид кальция получается при разложении карбоната кальция, рассчитайте, сколько негашеной извести можно получить из 200 кг известняка, содержащего 20 % примесей. теоритический выход 85%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO3=CaO+CO2 масса чистого CaCO3 =200*(100-20)/100=180кг М(CaCO3 )= 100г/моль М(CaO)=56г/моль х -масса CaO 100- 56 180 х; х = 180*56/100= 100.8кг(выход по уавнению) масса CaO при 85% выходе = 100,8*85/100= 85,68кг
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