Негашеную известь (оксид кальция) получают нагреванием известняка. Зная, что оксид кальция получается при разложении карбоната кальция, рассчитайте, сколько негашеной извести можно получить из 200 кг известняка, содержащего 20 ...

Химия
Негашеную известь (оксид кальция) получают нагреванием известняка. Зная, что оксид кальция получается при разложении карбоната кальция, рассчитайте, сколько негашеной извести можно получить из 200 кг известняка, содержащего 20 % примесей. теоритический выход 85%
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO3=CaO+CO2  масса чистого CaCO3 =200*(100-20)/100=180кг  М(CaCO3 )= 100г/моль  М(CaO)=56г/моль  х -масса CaO  100- 56  180 х; х = 180*56/100= 100.8кг(выход по уавнению)  масса CaO при 85% выходе = 100,8*85/100= 85,68кг 
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