Бригада строителей построила ферму за 48 дней. По плану требовалось (пять четвертых) этого времени. Сколько дней отводилось на постройку фермы по плану?
Математика
Бригада строителей построила ферму за 48 дней. По плану требовалось (пять четвертых) этого времени. Сколько дней отводилось на постройку фермы по плану?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48*5/4=60 дней отводилось по плану
Гость:
[latex]48\cdot\frac{5}{4}=\frac{240}{4}=60[/latex] (дней) Ответ: 60 дней отводилось на постройку фермы по плану.
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