в холодную воду массой 300 грамм имеющую температуру 10 градусов по цельсию опускают нагретый в кипящей воде медный брусок массой 1 кг.Какой станет температура воды?

Физика

в холодную воду массой 300 грамм имеющую температуру 10 градусов по цельсию опускают нагретый в кипящей воде медный брусок массой 1 кг.Какой станет температура воды?

Автор: Гость