в холодную воду массой 300 грамм имеющую температуру 10 градусов по цельсию опускают нагретый в кипящей воде медный брусок массой 1 кг.Какой станет температура воды?
Физика
в холодную воду массой 300 грамм имеющую температуру 10 градусов по цельсию опускают нагретый в кипящей воде медный брусок массой 1 кг.Какой станет температура воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1 = Q2 Q1 = c1m1(T-T1) Q2 = c2m2(T2-T) C1m1(T-T1) = c2m2(T2-T) C1m1T + c2m2T = c2m2T2 + c1m1T1 T(c1m1 + c2m2) = c2m2T2 + c1m1T1 T = c2m2t2 + c1m1T1/c1m1+c2m2 T = 385Дж/кг*К * 1кг * 373К + 4200Дж/кг*К * 0.3 кг * 283 / 4200Дж/кг*К * 0.3кг + 385Дж/кг*К * 1 кг T = 304К
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