В параллелограмме ABCD диагонали пересекаются в точке O, K - середина стороны AB, AK = 3 см, KO = 4 см. Найдите периметр параллелограмма. Сравните углы KOA и BCA. Желательно полное решение, геометрию совсем не понимаю) Спасибо)

Геометрия
В параллелограмме ABCD диагонали пересекаются в точке O, K - середина стороны AB, AK = 3 см, KO = 4 см. Найдите периметр параллелограмма. Сравните углы KOA и BCA. Желательно полное решение, геометрию совсем не понимаю) Спасибо)
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