CuSO4+ HCL= FeCl3+ HNO3 = ZnJ2 + HBr= KNO3 + H2SiO3 = BaCl2+H2SO4 = Na2S+HNO3 = FeCi2 + H3PO4 = CaCO3 + HI = K2 SiJ3 + HNO3=
Химия
CuSO4+ HCL= FeCl3+ HNO3 = ZnJ2 + HBr= KNO3 + H2SiO3 = BaCl2+H2SO4 = Na2S+HNO3 = FeCi2 + H3PO4 = CaCO3 + HI = K2 SiJ3 + HNO3=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuSO4+ 2HCL= реакция не идет, т.к . не выпадает осадок и не улетает газ(т.е. не образуется слабый электролит) FeCl3+ 3HNO3 = реакция не идет 2 KNO3 + H2SiO3 =реакция не идет BaCl2+H2SO4 =BaSO4осадок+2HCl Na2S+2HNO3 =2NaNO3+H2S(газ) 3FeCl2 + 2H3PO4 =Fe3(PO4)2 (осадок) +6HCL CaCO3 + 2HI =CaI2 +CO2+h2o K2 SiO3 + HNO3= KNO3+SiO2+H2O
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