№1С какими из перечисленных веществ реагирует раствор серной кислоты: медь,магний,оксид меди (||), гидроксид магния, хлорид магния, оксид азота (V),золото.Напишите уравнения возможных реакций, к уравнению окислительно-восстанов...

Химия

№1С какими из перечисленных веществ реагирует раствор серной кислоты: медь,магний,оксид меди (||), гидроксид магния, хлорид магния, оксид азота (V),золото.Напишите уравнения возможных реакций, к уравнению окислительно-восстановительных реакций составьте схему электронного баланса№2Напишите уравнения термического разложения нитратов: а) Калия, б) Меди (||), в) Серебра. Составьте схемы электронного баланса.№3Из данного перечня веществ выберите те,с которыми реагирует уголь: натрий,водород,серная концентрированная кислота,оксид свинца (||), гидроксид калия.В какой роли (окислителя или восстановителя) выступает углерод по отношению к данным веществам(если реакция проходит)?№4. напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения веществфосфор-оксид фосфора (V)-ортофосфорная кислота-фосфат натрия-фосфат кальция-ортофосфорная кислота№5вычислите объем углекислого газа,который образуется при сгорании угля массой 9 кг в избытке кислорода

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