№1С какими из перечисленных веществ реагирует раствор серной кислоты: медь,магний,оксид меди (||), гидроксид магния, хлорид магния, оксид азота (V),золото.Напишите уравнения возможных реакций, к уравнению окислительно-восстанов...

Химия
№1С какими из перечисленных веществ реагирует раствор серной кислоты: медь,магний,оксид меди (||), гидроксид магния, хлорид магния, оксид азота (V),золото.Напишите уравнения возможных реакций, к уравнению окислительно-восстановительных реакций составьте схему электронного баланса№2Напишите уравнения термического разложения нитратов: а) Калия, б) Меди (||), в) Серебра. Составьте схемы электронного баланса.№3Из данного перечня веществ выберите те,с которыми реагирует уголь: натрий,водород,серная концентрированная кислота,оксид свинца (||), гидроксид калия.В какой роли (окислителя или восстановителя) выступает углерод по отношению к данным веществам(если реакция проходит)?№4. напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения веществфосфор-оксид фосфора (V)-ортофосфорная кислота-фосфат натрия-фосфат кальция-ортофосфорная кислота№5вычислите объем углекислого газа,который образуется при сгорании угля массой 9 кг в избытке кислорода
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 Cu + 2 H2SO4 = CuSO4+ SO2 + H2O (только если кислота концентрированная) Действуя в качестве окислителя, серная кислота обычно восстанавливается до SO2.  H2SO4+Mg =MgSO4 + H2 (стрелочка вверх) (только если кислота разбавленная) CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O  Mg(OH)2 + H2SO4 ->MgSO4 + 2H2O №2  а) 2KNO3=>2KNO2+O2 (стрелочка вверх) б)2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 + O2.
Гость:
№3 уголь- C  C+ 2H2= CH4 (высокая температура)/ окислитель С + 2H2SO4= CO2+ 2SO2 + 2H2O /восстановитель C+2Pbo=CO2+2Pb  /восстановитель №5 500 моль     С+O2=CO2    6 кг       V-? 1) n=m/M n(C)=6000г/12=500 моль n(C)=n(CO2)=500 моль 2)V(CO2)=500*22.4=11200 л V=n*Vm
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