расчитайте какой объем кислорода и какое количество фосф. кислоты необходимы клеткам организма для образования АТФ если в процессе дыхания полному окислению подвергается 90 г.глюкозы заранее спасибо ,ответ развернутый) это ОКР
Биология
расчитайте какой объем кислорода и какое количество фосф. кислоты необходимы клеткам организма для образования АТФ если в процессе дыхания полному окислению подвергается 90 г.глюкозы заранее спасибо ,ответ развернутый) это ОКР
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