расчитайте какой объем кислорода и какое количество фосф. кислоты необходимы клеткам организма для образования АТФ если в процессе дыхания полному окислению подвергается 90 г.глюкозы заранее спасибо ,ответ развернутый) это ОКР

Биология

расчитайте какой объем кислорода и какое количество фосф. кислоты необходимы клеткам организма для образования АТФ если в процессе дыхания полному окислению подвергается 90 г.глюкозы заранее спасибо ,ответ развернутый) это ОКР

Автор: Гость