Помогите раскрыть скобки Usually I (to get up) early in the morning.
Английский язык
Помогите раскрыть скобки Usually I (to get up) early in the morning.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Usually I get up... - это простое настоящее время
Гость:
usually I get up early in the morning
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