2)Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции,схема которой Al +O2----- больше Al2O3 равна: А) 4 Б)6 В)9 Г)10

Химия

2)Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции,схема которой Al +O2----- больше Al2O3 равна: А) 4 Б)6 В)9 Г)10

Автор: Гость