2)Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции,схема которой Al +O2----- больше Al2O3 равна: А) 4 Б)6 В)9 Г)10
Химия
2)Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции,схема которой Al +O2----- больше Al2O3 равна: А) 4 Б)6 В)9 Г)10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Al+3O2=2Al2O3 ответ будет под буквой В)9
Гость:
B)9 4Al+3O2=2Al2O3 4+3+2=9
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