Форма тела рыб очень разнообразна:у лещей тело высокое и сильно сжатое с боков;у камбалы-сплюснутое в спинно-брюшном направлении;у акул-торпедообразное.Объясните,чем вызваны различия в форме тела у рыб.

Биология

Форма тела рыб очень разнообразна:у лещей тело высокое и сильно сжатое с боков;у камбалы-сплюснутое в спинно-брюшном направлении;у акул-торпедообразное.Объясните,чем вызваны различия в форме тела у рыб.

Автор: Гость