Форма тела рыб очень разнообразна:у лещей тело высокое и сильно сжатое с боков;у камбалы-сплюснутое в спинно-брюшном направлении;у акул-торпедообразное.Объясните,чем вызваны различия в форме тела у рыб.
Биология
Форма тела рыб очень разнообразна:у лещей тело высокое и сильно сжатое с боков;у камбалы-сплюснутое в спинно-брюшном направлении;у акул-торпедообразное.Объясните,чем вызваны различия в форме тела у рыб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это вызвано средой обитания, типом воды в которой они обитают, и способом добывания пищи
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