Возможно существование трех изомеров С5H12. Запишите их полные и сокращенные структурные формулы.

Химия
Возможно существование трех изомеров С5H12. Запишите их полные и сокращенные структурные формулы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ch3-ch2-ch2-ch2-ch3   ch3-ch-ch2-ch3         |         ch3         --    ch3       --    |    ch3- c- ch3       --    |     --       ch3
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