Возможно существование трех изомеров С5H12. Запишите их полные и сокращенные структурные формулы.
Химия
Возможно существование трех изомеров С5H12. Запишите их полные и сокращенные структурные формулы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ch3-ch2-ch2-ch2-ch3 ch3-ch-ch2-ch3 | ch3 -- ch3 -- | ch3- c- ch3 -- | -- ch3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Форма тела рыб очень разнообразна:у лещей тело высокое и сильно сжатое с боков;у камбалы-сплюснутое в спинно-брюшном направлении;у акул-торпедообра...
Химия
2)Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции,схема которой Al +O2-----> Al2O3 равна: А) 4 Б)6 В)9 Г)10
Биология
расчитайте какой объем кислорода и какое количество фосф. кислоты необходимы клеткам организма для образования АТФ если в процессе дыхания полному ...