В какую сторону сместится равновесие эндотермической реакции H2+I2=2HI-Q при добавлении в систему катализатора? А) В сторону прямой реакции; Б) В сторону обратной реакции; В) Не изменится; Г) Нет правильного ответа.
Химия
В какую сторону сместится равновесие эндотермической реакции H2+I2=2HI-Q при добавлении в систему катализатора? А) В сторону прямой реакции; Б) В сторону обратной реакции; В) Не изменится; Г) Нет правильного ответа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это простые элементы, по-моему в сторону прямой реакции
Гость:
В) Не измениться т.к.катализатор ускоряет как прямую так и обратную реакцию и поэтому не смещает равновесие, но ускоряет его наступление равновесие смещают только давление, повышение или понижение температуры, и всё
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