ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОСТАВИТЬ ПРОГРАММУ.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! дано натуральное число n.найти произведение нечетных цифр числа. верно ли, что произведение числа является трехзначным числом.

Экономика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОСТАВИТЬ ПРОГРАММУ.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! дано натуральное число n.найти произведение нечетных цифр числа. верно ли, что произведение числа является трехзначным числом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
program msd; uses crt; var a,l,proiz,b,i:LONGINT; begin clrscr; readln(a); proiz:=1; while true do begin l:=a mod 10; a:= a div 10; if odd(l) = true then proiz:=proiz*l else b:=b+1; i:=i+1; if a = 0 then break; end; if b = i then writeln('0') else writeln(proiz); if (proiz>99) and (proiz<1000) then writeln('Da') else writeln('Net'); ReADKeY; eND.
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