ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОСТАВИТЬ ПРОГРАММУ.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! дано натуральное число n.найти произведение нечетных цифр числа. верно ли, что произведение числа является трехзначным числом.

Экономика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОСТАВИТЬ ПРОГРАММУ.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! дано натуральное число n.найти произведение нечетных цифр числа. верно ли, что произведение числа является трехзначным числом.

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