Через 16лет Семён будет втрое старше, чем сейчас.Сколько лет ему сейчас?   КАК ЗАПИСАТЬ РЕШЕНИЕ ( НЕ В ВИДЕ УРАВНЕНИЯ ). 

3-1=2 16:2=8 (лет) - Семёну в настоящее время. Ответ: сейчас Семёну 8 лет. Проверка: 8+16=24 (года) 3·8=24 (года)

Гость: Гость:

Можно записать сразу в виде выражения: 16:(3-1)=16:2=8 (л.) Ответ: сейчас Семёну 8 лет. А можно по действиям: 1) 3-1=2 нынешних возраста Семёна пройдёт за 16 лет 2) 16:2=8 (л.) Ответ: сейчас Семёну 8 лет.