Через 16лет Семён будет втрое старше, чем сейчас.Сколько лет ему сейчас? КАК ЗАПИСАТЬ РЕШЕНИЕ ( НЕ В ВИДЕ УРАВНЕНИЯ ).
Математика
Через 16лет Семён будет втрое старше, чем сейчас.Сколько лет ему сейчас? КАК ЗАПИСАТЬ РЕШЕНИЕ ( НЕ В ВИДЕ УРАВНЕНИЯ ).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-1=2 16:2=8 (лет) - Семёну в настоящее время. Ответ: сейчас Семёну 8 лет. Проверка: 8+16=24 (года) 3·8=24 (года)
Гость:
Можно записать сразу в виде выражения: 16:(3-1)=16:2=8 (л.) Ответ: сейчас Семёну 8 лет. А можно по действиям: 1) 3-1=2 нынешних возраста Семёна пройдёт за 16 лет 2) 16:2=8 (л.) Ответ: сейчас Семёну 8 лет.
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