кратчайший морской путь который после гибели трои предстояло преодолеть одиссею
Обществознание
кратчайший морской путь который после гибели трои предстояло преодолеть одиссею
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эгейское море-Ионическое море-остров Эвбея-Остров Итака.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Масштаб 1:5000000, на карте между двумя точками расстояние 2 см, то чему равно расстояние между двумя объектами?
Математика
Через 16лет Семён будет втрое старше, чем сейчас.Сколько лет ему сейчас? КАК ЗАПИСАТЬ РЕШЕНИЕ ( НЕ В ВИДЕ УРАВНЕНИЯ ).
Биология
рассчитайте какой объем углекислого газа выделится организмом при его окислении его клетками 54г. глюкозы у меня ответ 672 если другой ответ-киньте...