кратчайший морской путь который после гибели трои предстояло преодолеть одиссею

Обществознание
кратчайший морской путь который после гибели трои предстояло преодолеть одиссею
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эгейское море-Ионическое море-остров Эвбея-Остров Итака.  
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